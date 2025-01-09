Первая коллекция российской марки hi,dear

На российском рынке появился новый игрок — парфюмированная косметика и ароматы для дома hi,dear. В коллекцию входят увлажняющие и питательные лосьоны для тела, гели для душа, кремы и мыло для рук — все средства можно выбрать в вариации из пяти ароматов: Basil & Vetiver, Ylang-Ylang & Patchouli, Saffron & Tonka beans, Black tea & Loomi, Pomegranate & Guaiac wood. Из главных акцентов, которые отличают средства марки от других — внимание к деталям не только в составах, но и в оформлении: так, вазы-диффузоры для ароматизации помещений выполняются вручную. На сайте можно заказать персонализированные подарочные упаковки с инициалами — Новым годом праздники не заканчиваются.

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