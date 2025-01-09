Шопинг испытал давление

С января по декабрь посещаемость торговых центров (ТЦ) в Черноземье снизилась на 4%, свидетельствуют данные Focus Technologies. При этом посещать ТЦ малых и средних форматов стали реже на 4–5%, в то время как крупные торговые площадки — лишь на 1%. Аналитики связывают более позитивную динамику в крупных ТЦ с повышением покупательской способности и заполнением площадей ушедших из страны брендов. Участники рынка, напротив, фиксируют у себя прирост посещаемости. Эксперты считают, что посещать ТЦ стали реже из-за высокой инфляции и доступности онлайн-покупок, а также прогнозируют дальнейшее сокращение посещаемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

За период с января по декабрь 2024 года число посетителей торговых центров в Черноземье в среднем снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в Focus Technologies. Количество посетителей измерялось с помощью показателя Mall Index — он отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей.

В Черноземье наблюдается перераспределение потоков посетителей по форматам ТЦ. Так, посещаемость объектов малых и средних форматов в макрорегионе оказалась на 4–5% ниже по сравнению с прошлым годом. В то же время проходимость крупных торговых объектов снизилась по сравнению с прошлогодними показателями лишь на 1%. В Focus Technologies фиксируют, что во всех регионах Черноземья «ситуация в целом близкая».

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев отмечает «эффект относительно высокой базы прошлого года». «Показатели посещаемости ТЦ в целом были выше за счет открытия новых магазинов на площадях, пустовавших после ухода с рынка России иностранных брендов, и отложенного спроса. Произошло постепенное заполнение качественных ТЦ благодаря активной экспансии российских игроков. С 2022 года на фоне закрытия магазинов ряда брендов спрос сместился в онлайн, где по-прежнему можно было купить их продукцию»,— поясняет господин Васильев.

Относительно более позитивную динамику объектов крупных форматов представитель Focus Technologies объясняет «ростом покупательской способности»: «Люди частично вернулись в крупные объекты, которые в большей степени пострадали от ухода ряда брендов и падения интереса со стороны аудитории в 2022 году. Тогда многие потенциальные потребители в этих условиях перенесли часть визитов в районные объекты шаговой доступности. Сейчас мы видим обратный эффект».

Господин Васильев добавляет, что на показатели посещаемости торгцентров в приграничных регионах Черноземья повлияла «непростая ситуация, связанная с обстрелами городов и боевыми действиями». В Focus Technologies фиксируют постепенную стабилизацию рынка ТЦ и при сохранении текущих трендов ожидают, что отставание от показателей прошлых периодов «будет иметь тенденцию к сокращению».

По данным CORE.XP, площадь всех качественных ТЦ в Черноземье составляет 1,4 млн кв. м. Большая часть этого объема (41%) сосредоточена в Воронежской области — 571 тыс. кв. м. В Белгородской области ТЦ занимают 235 тыс. кв. м (17%), в Курской — 230 тыс. кв. м (16%), в Липецкой — 227 тыс. кв. м (16%), в Тамбовской — 135 тыс. кв. м (10%). Орловская область в исследовании не рассматривалась. Согласно этим же данным, из облцентров больше всего ТЦ в Черноземье в Воронеже — здесь на 1 тыс. человек приходится 546 кв. м ТЦ. Меньше всего — в Липецке, где на 1 тыс. человек пришлось 467 кв. м.

Руководитель отдела исследований «Магазин магазинов» Андрей Сурков отмечает, что обеспеченность качественными ТЦ в Черноземье выше всего в Курске, где на 1 тыс. жителей приходится 668 кв. м: «Это существенно превышает показатели Москвы (526 кв. м) и Санкт-Петербурга (460 кв. м). Показатели в Белгороде (469 кв. м) и Воронеже (430 кв. м) сопоставимы со столичными, а вот уровень насыщенности рынка в Орле (311 кв. м), Липецке (276 кв. м) и Тамбове (176 кв. м) сравнительно невысокий».

В 2024 году в Черноземье два новых ТЦ появились в Воронеже — ТЦ «Боровое» (16,2 тыс. кв. м, открыт) и ТЦ «Ласточкино» (8,1 тыс. кв. м, готовится к открытию). Также почти готов начать работу ТЦ DAF в Курске (25,1 тыс. кв. м), добавил господин Сурков.

В целом в России за период с января по конец ноября 2024-го посещаемость ТЦ сократилась на 2% год к году, свидетельствуют данные Focus Technologies. По мнению аналитиков, на рынок торговой недвижимости продолжает влиять «непростая ситуация в экономике» и рост конкуренции с онлайн-каналами продаж из-за более демократичных цен у сервисов.

Исполнительный директор ГК «Мегион» (девелопер ТЦ «Максимир» в Воронеже) Алексей Нестеров отметил, что не наблюдает снижения посещаемости в «Максимире»: «Напротив, у нас она выросла, потому что мы много денег вкладывали в реконструкцию и маркетинговые программы. По моим данным, рост только по осени составил 10%».

В воронежской «Галерее Чижова» рассказали «Ъ-Черноземье», что также фиксируют годовой рост трафика — на 11%. «Уже в 2023 году посещаемость торговых центров по всей стране начала демонстрировать тенденцию к снижению. Однако благодаря принятым мерам, таким как развитие новых форматов торговли, и привлечению крупных российских ритейлеров, предлагающих эксклюзивные для Черноземья товары и услуги, нам удалось не только стабилизировать показатели трафика, но и улучшить их»,— заявили в компании.

Независимый консультант Денис Голдман связывает снижение посещаемости ТЦ в Черноземье с высокой инфляцией и «экономической нестабильностью»: «В таких условиях у жителей макрорегиона остается меньше средств на посещение магазинов и развлечения в ТЦ. Доступность онлайн-покупок и доставка товаров на дом продолжают замещать традиционные походы в магазины. Это особенно заметно в небольших городах региона, где жители предпочитают экономить время и деньги. Уход ряда иностранных брендов и сокращение премиального ассортимента делают посещение ТЦ менее привлекательным для потребителей».

В макрорегионе доходы населения в среднем ниже, чем в столице, что делает жителей «более уязвимыми к инфляционным процессам», считает эксперт. «Снижение посещаемости продолжится, так как экономическое давление на потребителей сохраняется, а онлайн-торговля продолжает укреплять свои позиции. В ближайший год можно ожидать падения посещаемости на 3–5%»,— добавляет господин Голдман.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский предполагает, что из-за роста онлайн-торговли «в ближайшем будущем мы увидим активное сворачивание сегмента ТЦ»: «Розничная торговля товарами длительного потребления в перспективе следующих пяти лет окончательно перейдет под контроль маркетплейсов и е-коммерс в целом. Потребность в крупных ТЦ отпадет по мере снижения выручки при сохранении высоких расходов, связанных с налогами и содержанием ТЦ. ТЦ будут один за другим закрываться, высвобождая землю для более востребованных и рентабельных объектов — жилья и логистических центров».

Егор Якимов