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Коммерсантъ FM
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Грипповые занятия

Какими вакцинами россиян прививают от гриппа

В конце декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа практически завершена: прививку получили более 82,6 млн человек. «Ъ-Review» разбирался, какими вакцинами прививают россиян, а также чем они отличаются друг от друга.

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Всеобщая массовая вакцинация россиян проводится на протяжении уже более 100 лет — соответствующий декрет еще в 1919 году подписал Владимир Ленин. Речь тогда шла о вакцинации от оспы, против которой двумя веками ранее была поставлена первая в российской истории прививка. Ее получила Екатерина Великая, после чего в честь события в стране была выбита специальная серебряная медаль с изображением императрицы и надписью «Собою подала пример» и даже поставлен балет «Побежденное предрассуждение», где аллегорические фигуры науки боролись с фигурами суеверий. Это, кстати, не единственный случай, когда тема вакцинации использовалась в искусстве. Так, в конце 1980-х годов в СССР вышел основанный на реальных событиях фильм «Шаг» с участием Олега Табакова и Леонида Филатова — о том, как тысячи японских матерей устроили акцию протеста с требованием привезти в Японию советскую вакцину от полиомиелита.

Массовая вакцинация россиян от гриппа началась в начале 2000-х, и, хотя про нее не снимали кино и не ставили балеты, она помогла существенно снизить заболеваемость гриппом. Так, по данным Роспотребнадзора, в период с 1997-го по 2023 год этот показатель упал почти в 31 раз — с 5173 до 166 случаев на 100 тыс. населения.

Как сообщили в службе 24 декабря, в 46 регионах страны наблюдалось превышение среднестатистического показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ, 18,3% заболеваемости приходилось на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. При этом в службе отмечали, что в стране практически завершена Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа: привито более 82,6 млн человек.

Чем прививают россиян

Вакцинация от гриппа проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП) — утвержденного Минздравом документа, который регламентирует типы и сроки прививок, получаемых россиянами. Кампании проводятся бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования и в массовом порядке. Закупки вакцин для Нацкалендаря осуществляет подведомственный Минздраву Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан.

По данным отраслевой аналитической компании DSM Group, с января по октябрь 2024 года закупки вакцин для профилактики гриппа составили 7,3 млн упаковок на 13,5 млрд руб. По факту этот показатель отражает весь год, поскольку эти препараты приобретаются в начале года, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По сравнению с 2023 и 2022 годами закупки сократились: тогда они составляли 9,3 млн упаковок и 11,5 млн соответственно, а в денежном выражении — 15,6 млрд руб. и 16 млрд руб. По словам господина Шуляка, это связано с тем, что после пандемии россияне «успокоились» и стали меньше бояться заболеть. На этом фоне происходит оптимизация закупок, поскольку вакцины не могут длительное время храниться на складах, добавляет эксперт.

В 2024 году для вакцинации населения на госзакупках приобретались только российские препараты. Так, по данным DSM Group, за отчетный период большая часть закупок в натуральном выражении пришлась на вакцину «Совигрипп» компании «Микроген» — «дочки» «Нацимбио», которая, в свою очередь, принадлежит госкорпорации «Ростех». Ее было закуплено 3,4 млн упаковок на 5,2 млрд руб. В денежном выражении больше всего пришлось на вакцину «Ультрикс Квадри» компании «Форт», которая также принадлежит «Нацимбио»,— 5,6 млрд руб., или 1,7 млн упаковок. На третьем месте и по натуральному, и по денежному объему закупок — препарат «Флю-М» Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток и предприятия по производству бактерийных препаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России). Эта вакцина была закуплена на 2,3 млрд руб. (1,5 млн упаковок).

Причем по сравнению с 2023 годом, когда было приобретено всего 115,9 тыс. упаковок «Флю-М» на 134,5 млн руб., закупки этого препарата выросли в разы. В то же время «Совигриппа» в 2024 году было поставлено почти в два раза меньше и в натуральном, и в денежном объеме. Так, в 2023 году закупки этой вакцины составляли 6,4 млн упаковок на 10,3 млрд руб. Кроме того, в прошлые годы закупались и импортные препараты — например, производимая в Голландии вакцина «Инфлювак» американской Abbott и «Ваксигрипп» французской Sanofi.

Поставками вакцин непосредственно для Нацкалендаря занимается «Нацимбио». Как сообщают в самой компании, в эпидемическом сезоне 2024–2025 годов она передала в государственные медучреждения вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри» — суммарно 70,6 млн доз. Из них 56,5 млн доз пришлось на «Совигрипп» и «Флю-М». Годом ранее компания поставила 69,1 млн доз.

Господин Шуляк не исключает, что отсутствие импортных вакцин в системе ОМС может отпугивать часть населения. Такие препараты, по его словам, остаются доступными в некоторых частных клиниках и аптеках, но их доля в общем объеме рынка вакцин для профилактики гриппа, по оценкам эксперта, не превышает 5%. Значительная часть тех, кто получает прививку в рамках ОМС,— группы населения, которые обязаны проходить ежегодную вакцинацию в рамках профессиональной деятельности, отмечает господин Шуляк.

Как действуют вакцины

Сезон гриппа начинается в октябре—ноябре в зависимости от региона, поэтому прививочная кампания стартует в начале сентября, рассказывает господин Шуляк. При этом в начале каждого года, после завершения сезона гриппа, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдает прогнозы по видам гриппа на следующий сезон и рекомендации по необходимым для прививок вакцинам, говорит эксперт. На эти рекомендации ориентируются производители соответствующих препаратов.

Так, по сравнению с 2023–2024 годами в нынешнем эпидемическом сезоне ожидалась смена штамма вируса A/Darwin (H3N2) на вирус A/Thailand (H3N2), сообщали в «Нацимбио» со ссылкой на данные ВОЗ. С учетом этого прогноза в состав предназначенных для вакцинации населения трехвалентных препаратов вошли штаммы А/Victoria (H1N1), A/Thailand (H3N2) и B/Austria (линия B/Victoria). В четырехвалентную вакцину «Ультрикс Квадри» включен дополнительный штамм B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata), отмечали в «Нацимбио». Там добавляли, что из-за частой мутации вирусов гриппа обновление штаммового состава противогриппозных вакцин происходит регулярно. Среди циркулирующих штаммов, способных инфицировать человека, особенно опасны вирусы гриппа А, сообщали в компании. При этом иногда ожидания и прогнозы ВОЗ не совпадают с тем, какими будут мутации вируса в реальности, поэтому даже привитые люди могут заболеть, добавляет господин Шуляк.

Наиболее массово используемая вакцина в России — «Совигрипп» — применяется в рамках прививочных кампаний с 2015 года. Этот препарат, как и «Флю-М», формирует развитие специфического иммунитета к трем штаммам вирусов гриппа: к двум типам А и одному В, поясняют в «Нацимбио». «Ультрикс Квадри» — четырехвалентная вакцина для профилактики гриппа. В ней содержатся четыре штамма вирусов гриппа — два подтипа вируса A и два подтипа гриппа В. По данным Государственного реестра лекарственных средств, «Ультрикс Квадри» стоит дороже, чем другие вакцины. Так, максимальная цена упаковки с десятью дозами «Совигриппа» не должна превышать 1,6 тыс. руб., аналогичной упаковки «Флю-М» — 2 тыс. руб. При этом цена «Ультрикс Квадри» составляет 3,7 тыс. руб. По данным «Нацимбио», препарат используется в основном для иммунизации детей и беременных.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, большое количество сомневающихся в целесообразности прививки против гриппа остается именно из-за постоянно мутирующих штаммов заболевания. Тем не менее запрос на вакцинацию от гриппа среди россиян растет, отмечает он. Господин Власов подчеркивает, что препараты для иммунизации населения каждый год дорабатываются и лучшего способа защититься от гриппа еще не придумано. По его мнению, наличие собственных вакцин важно для эпидемиологической безопасности страны. Господин Власов также обращает внимание на то, что эффективность и безопасность российских препаратов подтверждены не только в ходе клинических исследований, но и широкой медицинской практикой, так как они доступны для вакцинации в рамках Нацкалендаря почти десять лет.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Алиса Леонидова

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