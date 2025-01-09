Три четверти квартир в новостройках Ростова остаются нераспроданными

К декабрю минувшего года в Ростовской области оказались распроданы только 26% или 1 млн кв. м. от общего объема жилплощади в новостройках. Это следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Еще 1,86 млн кв. м. готовой жилплощади (46%) пока не нашли покупателя. Более 1,1 млн кв. м. жилья пока не выставили на продажу. В 2025 году девелоперы намерены возвести 1,1 млн кв. м. недвижимости, в течение этого года компании планируют сдать 38% от намеченного объема.

В тройку наиболее эффективных застройщиков, согласно ЕИСЖС, входят «ЮгСтройИнвест» (773 тыс. кв. м. выстроенных домов), «СК10» (476 тыс. кв. м.) и «АльфаСтройИнвест» (408 тыс. кв. м.) — им уже к концу прошлого года удалось реализовать соответственно 41%, 30% и 20% квартир в своих новостройках.

ЕИСЖС оценивает стоимость 1 кв. м. жилья на первичном рынке Дона в 121,7 тыс. руб.

Дмитрий Ковалевский