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Коммерсантъ FM
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Филиал Oracle в РФ хочет взыскать почти 173 млн рублей с участников банкротства

Российское подразделение компании—разработчика программного обеспечения Oracle в конце декабря 2024 года подало в Арбитражный суд Москвы иски на 172,9 млн руб. к участникам процесса своего банкротства. Это следует из данных на сайте электронной картотеки арбитражных дел.

Фото: Brian Snyder/File Photo, Reuters

Фото: Brian Snyder/File Photo, Reuters

Ответчиком по одному из исков выступает IT-компания «Крок», которая инициировала процесс банкротства. Сумма исковых требований к фирме заявлена в размере 7,1 млн руб. Кроме того, претензии на 165 млн руб. предъявлены интегратору «ФОРС—Центр разработки», а также бывшему дистрибутору Oracle компании «ФОРС Дистрибуция» (794 тыс. руб.).

Причины подачи исков не раскрываются, однако, как следует из материала ТАСС, «ФОРС—Центр разработки» и «Крок» являются кредиторами российского филиала Oracle. В марте 2022 года корпорация приостановила деятельность на территории России, а в августе 2023-го обанкротилась. Согласно иску о банкротстве, в общей сложности у российского Oracle десять кредиторов, среди которых Федеральная налоговая служба.

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