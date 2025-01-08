Главные новости за 8 января. Кубань, Крым, Адыгея

С побережья Анапы и Темрюкского района Кубани вывезли свыше 139 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта.

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь с 7 на 8 января уничтожили в небе над Краснодарским краем два беспилотных летательных аппарата. Еще четыре сбили над акваторией Азовского моря.

Реставрацию Зимнего театра Сочи оценили в 3,5 млрд руб.

В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края тестируют новые методы очистки пляжей от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.

Аграрии Краснодара в 2024 году произвели продукции почти на 12 млрд рублей, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

В Крыму прогнозируют ухудшение ситуации с выбросами мазута, в связи с чем работу всех служб по ликвидации последствий аварии усилили.

В Краснодаре в 2024 году завершили рекультивацию свалки на ул. Нагорной. Площадь полигона составляла 15 га. Также в городе реконструировали 180 контейнерных площадок и ликвидировали более 36 тыс. мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

В Крыму планируют инвестировать более 24 млрд руб. в 56 проектов в сфере сельского хозяйства.