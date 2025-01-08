Аграрии Краснодара в 2024 году произвели продукции почти на 12 млрд рублей

В 2024 году краснодарские аграрии отгрузили продукции на сумму свыше 11,7 млрд руб., что на 4,7% больше, чем годом ранее. Об этом мэр кубанской столицы Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Урожай составил более 90 тыс. тонн зерна, почти 7 тыс. тонн маслосемян подсолнечника и около 3 тыс. тонн риса. Также собрали 19,5 тыс. тонн овощей и почти 27 тыс. тонн плодов и ягод. Под урожай 2025 года осенью засеяли 11 тыс. гектаров озимой пшеницы.

В АПК Краснодара работают свыше 11 тыс. человек, среднемесячная зарплата в отрасли выросла на 22% по сравнению с предшествующим годом.

Основная доля производства сельскохозяйственной продукции в АПК кубанской столицы приходится на 17 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности. Кроме того, работают 513 крестьянских (фермерских) хозяйств, около 16 тыс. семей ведут личное подсобное хозяйство. Глава Краснодара также отметил, что аграрии в прошедшем году приобрели сельхозтехнику отечественных производителей на сумму более 120 млн руб.

Маргарита Синкевич