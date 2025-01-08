На Кубани тестируют новые методы очистки пляжей от мазута

В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края тестируют новые методы очистки пляжей от мазута после аварии. Об этом сообщили на координационном совещании Оперативного штаба региона, где обсуждались предложения ученых и технологических компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Помощник президента России Руслан Эдельгериев и первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась подчеркнули важность ускорения тестирования новых технологий. На пляжах Анапы уже протестировали полипропиленовую мелкоячеистую сеть, которая эффективно собирает мазут из воды и прибрежной зоны.

Морская спасательная служба разрабатывает методы обнаружения мазута на дне. Также обсуждается внедрение алгоритма очистки на разных уровнях — от берега до глубин, где могут перемещаться суда. В ближайшее время планируется тестирование способов сбора фрагментов мазута в толще воды.

С Росприроднадзором обсуждают выбор технологий для очистки замазученного песка, чтобы после обеззараживания его можно было вернуть на берег. Руководитель Морской спасательной службы Виктор Чернов сообщил об усилении группировки судов для мониторинга акватории и обработки поверхности воды сорбентом при обнаружении нефтяной пленки. В зоне ЧС задействованы 25 судов Морспасслужбы, работают водолазы.

В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута, вызванного крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря. Судна суммарно перевозили более 9 тыс. тонн мазута. Крушение танкеров привело к загрязнениям акватории, побережья и гибели животных.

В «Сафари-парке» Краснодара приняли более 1 тыс. птиц, пострадавших от мазута. «Птицы живут в теплых вольерах, где температура +26 градусов, с песчаными и бассейновыми зонами. Им дают сорбенты и препараты для поддержки печени»,— говорится в сообщении оперштаба Кубани.

По данным на 7 января, с пляжей Кубани вывезли почти 130 тыс. тонн загрязненного мазутом песка. С момента крушения обследовано около 1,4 тыс. кв. км акватории Анапы, очищено 38,3 тыс. кв. м. К поиску пятен на поверхности моря также подключили все гражданские суда, которые проходят рядом. Они передают информацию Морспасслужбе, специалисты выезжают на место и обрабатывают загрязнения биосорбентом.

Маргарита Синкевич