В Сочи Зимний театр отреставрируют за 3,5 млрд рублей
Реставрацию Зимнего театра Сочи оценили в 3,5 млрд руб., сообщает ТАСС.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
По словам главы курорта Андрей Прошунина, в феврале 2024 года получено положительное заключение госэкспертизы, определяются источники финансирования реставрации театра, планируется привлечь средства из федерального бюджета на условиях софинансирования.
«Сцена очень востребована и не пустует практически ни одного дня в году»,— подчеркнул Андрей Прошунин. По его словам, в Зимнем театре ежегодно проходит порядка 650 мероприятий, которые посещают не менее 800 тыс. человек.
Восстановление и обновление сочинского театра, который построен в 1937 году и является объектом культурного наследия федерального значения, планируют проводить в несколько этапов. На проектно-изыскательные работы из муниципального бюджета выделили более 47 млн руб.