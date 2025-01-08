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Над территорией Кубани сбили два украинских беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь с 7 на 8 января уничтожили в небе над Краснодарским краем два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего за прошлую ночь над Россией перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА, четыре из которых — над акваторией Азовского моря. Кроме того, 11 беспилотников сбили над территорией Саратовской области, по четыре — над Курской и Ростовской, по три — над Белгородской и Брянской областями, один — над Волгоградской областью.

В ночь с 5 на 6 января один БПЛА уничтожили над территорией Крыма.

Маргарита Синкевич

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