С пляжей Кубани вывезли более 139 тысяч тонн загрязненного мазутом песка

С побережья Анапы и Темрюкского района Кубани вывезли свыше 139 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, маломерными судами МЧС России и Морспасслужбы обследованы 300 кв. км акватории, а также свыше 1,5 тыс. кв. км в Керченском проливе. В морском порту Анапы обработали более 5 кв. км берега. Спасено около 5,7 тыс. птиц.

Как сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края, на заседании Оперштаба Кубани первый вице-губернатор Игорь Галась рассказал, что с 6 января уборку на труднодоступных участках пляжей перевели на круглосуточный режим. Вывезти собранный грунт в пункт временного накопления планируют до 12 января.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также сообщает, что в Крыму завершили очистку прибрежных территорий. С начала работ на полуострове обследовали 3,7 тыс. км побережья, вывезли более 265 тонн загрязненного песка и грунта, очистили 84,5 км берега.

В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута, вызванного крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря. Авария привела к загрязнениям акватории, побережья и гибели животных.

Маргарита Синкевич