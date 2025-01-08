Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре рекультивировали свалку площадью 15 гектаров

В Краснодаре в 2024 году завершили рекультивацию свалки на ул. Нагорной. Об этом сообщила пресс-служба администрации кубанской столицы.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Площадь полигона, который функционировал в 1975–1991 годах,— 15 га. Работы провели в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». В частности, установили ограждение, уложили геомембрану (используется для защиты почвы и грунтовых вод от загрязнения токсичными веществами), создали систему газоотведения. В завершении на участке нанесли подготовленную плодородную почву и посеяли газон. Многолетняя трава будет здесь расти четыре-пять лет.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам рассмотрения проекта рекультивации незаконной свалки в районе улицы Нагорной в Прикубанском округе кубанской столицы в декабре 2022 года. Работы начались в марте 2023 года.

Также в Краснодаре реконструировали 180 контейнерных площадок и ликвидировали более 36 тыс. мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, что составило свыше 379 тыс. кубометров мусора. Ежесуточно вывозят несанкционированные отходы со 150 мест.

Маргарита Синкевич

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...