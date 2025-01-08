В Краснодаре рекультивировали свалку площадью 15 гектаров

В Краснодаре в 2024 году завершили рекультивацию свалки на ул. Нагорной. Об этом сообщила пресс-служба администрации кубанской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Площадь полигона, который функционировал в 1975–1991 годах,— 15 га. Работы провели в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». В частности, установили ограждение, уложили геомембрану (используется для защиты почвы и грунтовых вод от загрязнения токсичными веществами), создали систему газоотведения. В завершении на участке нанесли подготовленную плодородную почву и посеяли газон. Многолетняя трава будет здесь расти четыре-пять лет.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам рассмотрения проекта рекультивации незаконной свалки в районе улицы Нагорной в Прикубанском округе кубанской столицы в декабре 2022 года. Работы начались в марте 2023 года.

Также в Краснодаре реконструировали 180 контейнерных площадок и ликвидировали более 36 тыс. мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, что составило свыше 379 тыс. кубометров мусора. Ежесуточно вывозят несанкционированные отходы со 150 мест.

Маргарита Синкевич