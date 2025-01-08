Число выдворенных из России иностранцев выросло почти вдвое в 2024 году

Более 80 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства были принудительно выдворены из России в 2024 году за нарушения миграционного законодательства, пишет ТАСС со ссылкой на источники в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России. В 2023 году за пределы РФ выдворили 44,2 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Из Москвы в 2024 году были выдворены 18 тыс. иностранцев, писал ранее ТАСС со ссылкой на ФССП. Всего за январь—октябрь 2024 года в России было вынесено 149, 2 тыс. решений о выдворении, депортации и реадмиссии в отношении иностранных граждан, писал «Ъ» со ссылкой на данные МВД. В 2023 году было вынесено 78 тыс. таких решений.

Выдворение иностранных граждан осуществляется по решению суда, за нарушение российского законодательства (эта мера используется как дополнительное наказание). Депортация не требует судебного процесса, ее производит МВД в случае, если у иностранного гражданина отсутствуют законные основания оставаться в России (например, закончился срок действия рабочей визы). Реадмиссия предполагает высылку иностранца не в ту страну, гражданином которой он является, а в государство, откуда он прибыл.

По данным МВД за январь—июль 2024 года, число выдворенных и депортированных из России мигрантов выросло на 53,2% относительно аналогичного периода 2023 года. При этом в ведомстве отмечали сокращение количества совершенных иностранцами преступлений — показатель снизился на 4,9%. К ответственности за семь месяцев 2024 года привлекли на 3,1% меньше мигрантов.

Полина Мотызлевская