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«Марина» не хочет отдавать швартовы

Строительство дебаркадеров в Яхт-клубе Галерной гавани стало предметом судебного разбирательства между КГИОП и владельцем клуба

Василеостровский районный суд назначил штраф в размере 100 тыс. рублей ООО «Марина» по иску комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Причиной иска стало строительство в Галерной гавани хаусботов — дебаркадеров для постоянного проживания. Истцы считают, что в яхт-клубе нарушили охранное законодательство, начав возведение объектов недвижимости в охранной зоне. В компании «Марина» говорят, что намеревалось вложить в проект 1,5 млрд рублей и построить 20 домов-дебаркадеров на воде для размещения там туристов. Претензии КГИОП и КИО (с последним также идут суды), в яхт-клубе отвергают, уверяя, что размещают хаусботы законно — как плавсредства. Очередное судебное заседание по тяжбе пройдет на следующей неделе.

На территории гавани в ходе проверок ведомства были обнаружены строительные конструкции, контейнеры, детали понтонов, бытовой и строительный мусор

На территории гавани в ходе проверок ведомства были обнаружены строительные конструкции, контейнеры, детали понтонов, бытовой и строительный мусор

Фото: телеграмканал / Егор Иванов

На территории гавани в ходе проверок ведомства были обнаружены строительные конструкции, контейнеры, детали понтонов, бытовой и строительный мусор

Фото: телеграмканал / Егор Иванов

Компания была привлечена к ответственности за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия. По мнению КГИОП, «Марина» проводит несогласованные строительные работы на территории Галерной гавани Гребного порта. Компания, владеющая одноименным яхт-клубом, планирует размещать в нем хаусботы — дома на воде. С апреля по октябрь 2024 года КГИОП фиксировал со стороны «Марины» многократные нарушения.

На территории гавани в ходе проверок ведомства были обнаружены строительные конструкции, контейнеры, детали понтонов, бытовой и строительный мусор.

Представитель компании на заседание не явился. Тем не менее Марат Асланов, временно исполняющий обязанности директора ООО «Марина», сообщил «Ъ-СПб», что компания планирует оспаривать назначенный ей штраф. В настоящий момент дата рассмотрения апелляции неизвестна. Господин Асланов напомнил, что в 2022–2023 годах против «Марины» также велось судебное делопроизводство с аналогичными обвинениями от КГИОП. Все иски против компании тогда были отклонены судом ввиду отсутствия доказательств.

Параллельно против «Марины» рассматривается дело в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В июле суд запретил компании проводить строительные и иные работы на территории Галерной гавани без разрешения КГИОП. В октябре очередная проверка комитета выявила, что это постановление суда не исполняется, после чего ООО «Марина» был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

В свою защиту господин Асланов заявляет, что все строительные работы, которые компания проводила ранее, были согласованы с комитетом по охране памятников. Так, «Марина» провела реконструкцию причальной стенки яхт-клуба на собственные средства, на территории 10 тыс. кв. м обустроила доступный для всех парк с выходом к воде. Компания, как утверждает господин Асланов, не ведет строительство, а только обеспечивает размещение хаусботов и маломерных судов в акватории Галерной гавани. По словам и. о. директора «Марины», плавучие дома не являются объектами недвижимости и классифицируются как маломерные суда. «Хаусботы имеют судовые билеты, они зарегистрированы в Морском регистре РФ. Стоят в гавани они на основании договора швартования. Мы их не строили, только привезли, собрали и спустили на воду»,— утверждает господин Асланов.

На сегодняшний день, как рассказал и. о. директора «Марины», были изготовлены три однотипных хаусбота площадью 56 кв. м с террасой 130 кв. м. Всего планировалось приобрести более 20 домов на воде, однако на время судебных разбирательств все работы и реализация хаусботов были приостановлены. Рентабельность проекта Марат Асланов оценил в 20%, а общие затраты — более чем в 1,5 млрд рублей.

Анна Барабаш, генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions, уточняет, что правовой статус плавучих домов зависит от их конструктивных особенностей и способа использования. «Если плавучие дома имеют двигательную установку и возможность самостоятельного передвижения по воде, они классифицируются как плавучие средства. Если же они стационарно закреплены и используются исключительно как места проживания, без возможности самостоятельного передвижения, они могут рассматриваться как объекты недвижимости. Для окончательного определения их правового статуса необходимо установление фактических обстоятельств их использования и технических характеристик»,— сообщает эксперт.

В ноябре у связанных с ООО «Марина» лиц были проведены обыски в рамках уголовного дела о неисполнении компанией решения суда. По словам господина Асланова, обыски проводились в его квартире, а также у его родственников. Как сообщили в пресс-службе КГИОП, в настоящее время производство по основному иску комитета приостановлено до разрешения спора между ООО «Марина» и комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга. Тем не менее на 14 января 2025 года назначено заседание в 13-м арбитражном апелляционном суде. Апелляция была подана представителями «Марины». Заседание по иску КИО назначено на 21 января.

Госпожа Барабаш оценила возможный исход разбирательства КГИОП и ООО «Марина»: «Можно предвидеть судьбу спора так: учитывая, что суд отказал в отмене обеспечительных мер и принял во внимание позицию КГИОП, вероятность удовлетворения основных требований о демонтаже несогласованных сооружений достаточно высока».

Андрей Кащавцев

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