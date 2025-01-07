Главные новости за 7 января. Кубань, Крым, Адыгея

В Витязево в 8:00 началась работа единого волонтерского центра для очистки пляжей Анапы от загрязненного песка.

Для поиска нефтяных пятен в Черном море задействовали до 60 судов, что дополняет работу кораблей Морспасслужбы.

На Черноморском побережье продолжается ликвидация нефтяных загрязнений. В Анапе и Темрюкском районе уже вывезено около 118 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

В Краснодарском крае в 2024 году около 650 работников социальной сферы получили выплаты на улучшение жилищных условий.

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего заместителя главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко до 4 февраля 2025 года.

На пляж «Динамо» в Анапе шторм ночью вынес новые фрагменты нефтепродуктов, и местные власти начали их уборку.

В Крыму национализированную базу отдыха Wild Family продают за 289 млн руб. В состав лота входят 152 нежилых зданий площадью от 80 до 2,4 тыс. кв. м.