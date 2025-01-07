На Кубани 650 работников соцсферы получили выплаты на улучшение жилищных условий

В Краснодарском крае в 2024 году около 650 работников социальной сферы получили выплаты на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба администрации региона.

Среди них 320 педагогов, 89 медицинских работников и 241 специалист из других областей социального сектора.

Программа поддержки, предусматривающая выплату по 1 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке для учителей, врачей и соцработников, начала действовать в 2022 году по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. За три года более 1,9 тыс. человек уже воспользовались этой мерой.

Средства могут быть использованы на первоначальный взнос по ипотеке для покупки жилья на первичном или вторичном рынках, строительство или реконструкцию дома. Получить выплату можно при условии отсутствия у специалиста собственного жилья или если площадь имеющегося менее 18 кв. метров на одного члена семьи. После получения субсидии работники обязаны отработать пять лет в бюджетных учреждениях региона по своей профессии.

Тат Гаспарян