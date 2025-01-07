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В Витязево начал работу единый волонтерский центр

В Витязево в 8:00 началась работа единого волонтерского центра для очистки пляжей Анапы от загрязненного песка, сообщает мэрия Анапы.

Несмотря на рождественский день, многие жители и гости курорта уже присоединились к инициативе.

Волонтерам выдают все необходимое: костюмы, сапоги, лопаты, респираторы, мешки и перчатки для безопасной работы.

Центр работает ежедневно с 8:00 до 17:00 по адресу улица Черноморская, дом 120б.

На пляжах Анапы продолжается работа по очистке от загрязнений, вызванных выбросом мазута после шторма. С 1 января к работам по восстановлению береговой линии привлечены более 2 тыс. человек, задействовано 300 единиц техники. Волонтерам, участвующим в очистке, предоставляется необходимое защитное снаряжение, включая костюмы и респираторы. Оперативный штаб, занимающийся ликвидацией последствий ЧС, расположился в Витязево, где также функционирует пункт спасения пострадавших от загрязнения птиц.

Тат Гаспарян

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