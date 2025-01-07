Для поиска нефтяных пятен в Черном море задействовали до 60 судов

Все суда в зоне ЧС на Черном море включены в мониторинг акватории, сообщили на координационном совещании Оперативного штаба Краснодарского края под руководством первого вице-губернатора Игоря Галась. В мероприятии участвовал мэр Анапы Василий Швец.

Для поиска нефтяных пятен задействовано до 60 гражданских судов, что дополняет работу кораблей Морспасслужбы. Усилено патрулирование прибрежных районов Черного моря для своевременного реагирования на возможные загрязнения.

Мониторинг также проводится в тех районах, куда могли дрейфовать нефтепродукты после кораблекрушения.

В Краснодарском крае введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров «Волгонефть» 15 декабря в Керченском проливе. Нефтеотходы загрязнили более 54 км береговой линии, включая участки от Анапы до Темрюка и достигли берегов Крыма. В работах по ликвидации последствий участвуют спасатели, волонтеры и сотрудники оперативных служб, которые используют боновые заграждения и сорбенты для обработки загрязненных участков. На данный момент собрана свыше 25 тонн нефтеводяной смеси, и продолжается активный мониторинг акватории.

Тат Гаспарян