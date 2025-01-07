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На Кубани вывезли 118 тысяч тонн загрязненного песка после разлива мазута

На Черноморском побережье продолжается ликвидация нефтяных загрязнений. В Анапе и Темрюкском районе уже вывезено около 118 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, а в порту Анапы собрано более 14 тыс. кг нефтесодержащих отходов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В акватории от порта Анапа до села Витязево десять маломерных судов ГИМС МЧС России, муниципальной службы спасания и Морспасслужбы абсорбируют мазут. За сутки обработано 20 км береговой линии.

В Керченском проливе обследованы свыше 1380 кв. км акватории, из которых более 38 кв. км уже обработаны. В Крыму новых выбросов нефтепродуктов не обнаружено. С начала работ обследовано 3240 км берега и вывезено свыше 260 тонн нефтепродуктов. В ликвидации участвуют 209 человек и 68 единиц техники.

В Севастополе обследованы 59 км береговой линии, из которых за сутки — 32 км. Вывезено почти 112 тонн загрязненного песка и грунта, включая более 27 тонн за последние сутки. В работах участвуют 240 человек и 25 единиц техники.

В Краснодарском крае введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров «Волгонефть» 15 декабря в Керченском проливе. В операции участвуют около 8,5 тыс. человек, включая волонтеров и спасателей. В связи с инцидентом ввели федеральный режим ЧС, а объем разлива может достигать 200 тыс. тонн.

Тат Гаспарян

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