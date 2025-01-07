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Новые фрагменты мазута вынесло на пляж «Динамо» в Анапе

На пляж «Динамо» в Анапе шторм ночью вынес новые фрагменты нефтепродуктов, и местные власти начали их уборку. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Для быстрой очистки песка увеличили количество техники на всех участках.

С 4 января команды из 41 муниципалитета Краснодарского края работают в усиленном режиме. Ежедневно к уборке привлекают не менее 100 человек от каждого района.

С начала января на пляжах Анапы и Темрюкского района производится уборка, вызванная новыми выбросами мазута. Работы по очистке территорий активизировались после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря, что привело к значительному загрязнению акватории и береговой линии. С момента происшествия в Краснодарском крае уже собрано более 73 тысяч тонн загрязненного песка, из которых около 38 тысяч тонн вывезли на утилизацию на специальную площадку в Анапе. Участвующие в утилизации структуры приостановили вывоз новых партий загрязненного грунта из-за превышения максимального объема для переработки.

Тат Гаспарян

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