Главные новости за 6 января. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани с 8 января начнут разрабатывать способы «связывания» мазута. Анализ образцов проведут в лабораториях Афипского нефтеперерабатывающего завода.

У побережья Анапы нашли маслянистое пятно. Загрязнение выявили во время мониторинга пляжей и акватории Черного моря.

Число судов для сбора нефтепродуктов у Анапы увеличили до десяти. Решение приняли после обнаружения новых пятен мазута.

В «Сафари-парке» приняли более 1 тысячи птиц, пострадавших от мазута. Зоопарк также готов принять еще 600 пернатых.

Экс-замглавы МЧС Кубани согласился сотрудничать со следствием.

От предпринимателей Кубани поступило 23 обращения с предложениями помощи в ликвидации ЧС в Анапе. В краевом оперштабе сообщили, что звонки также поступают из разных регионов РФ.

Роспотребнадзор проверил воздух, воду и пищу в зоне ЧС на Кубани. Все образцы соответствуют нормам, еще шесть находятся в работе.

Рождественские богослужения на Кубани проведут более чем в 500 храмах и церквях.

Кроме того, в Краснодаре в ночь на 7 января продлят работу общественного транспорта.