Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 6 января. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани с 8 января начнут разрабатывать способы «связывания» мазута. Анализ образцов проведут в лабораториях Афипского нефтеперерабатывающего завода.

У побережья Анапы нашли маслянистое пятно. Загрязнение выявили во время мониторинга пляжей и акватории Черного моря.

Число судов для сбора нефтепродуктов у Анапы увеличили до десяти. Решение приняли после обнаружения новых пятен мазута.

В «Сафари-парке» приняли более 1 тысячи птиц, пострадавших от мазута. Зоопарк также готов принять еще 600 пернатых.

Экс-замглавы МЧС Кубани согласился сотрудничать со следствием.

От предпринимателей Кубани поступило 23 обращения с предложениями помощи в ликвидации ЧС в Анапе. В краевом оперштабе сообщили, что звонки также поступают из разных регионов РФ.

Роспотребнадзор проверил воздух, воду и пищу в зоне ЧС на Кубани. Все образцы соответствуют нормам, еще шесть находятся в работе.

Рождественские богослужения на Кубани проведут более чем в 500 храмах и церквях.

Кроме того, в Краснодаре в ночь на 7 января продлят работу общественного транспорта.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...