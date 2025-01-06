В «Сафари-парке» приняли более 1 тысячи птиц, пострадавших от мазута

В Краснодарский «Сафари-парк» за три недели доставили более 1 тыс. птиц, пострадавших от мазута. Об этом сообщил краевой оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По словам коммерческого директора учреждения, новые птицы поступают ежедневно. Чаще всего пернатых находят на побережье Анапы.

Сегодня около 245 птиц уже прошли реабилитацию и вернулись в дикую природу. Орнитологи и ветеринары выпускают особей, которым не грозит опасность.

Вместе с тем парк готов принять еще до 600 птиц для реабилитации.

Ранее региональный оперштаб опроверг информацию о массовой гибели птиц при транспортировке в Краснодар. В соцсетях писали, что 90% пернатых якобы умирают в пути.

Нурий Бзасежев