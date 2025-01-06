В Краснодаре продлят работу городского транспорта в рождественскую ночь

В ночь на 7 января для жителей и гостей Краснодара продлят работу трамваев, автобусов и троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

После 23:00 транспорт будет курсировать по продленному расписанию. Ознакомиться с временем движения и остановками можно на сайте мэрии, а также в Telegram-канале КТТУ.

Кроме того, на линии выйдут автобусы №1, 3, 20 и 34, которые будут курсировать с интервалом движения от полутора до двух часов. Среди прочего, трамваи №5 и №7 будут работать почти до 5 часов утра.

До конца новогодних праздников общественный транспорт, включая коммерческих перевозчиков, будет работать по графику выходного дня.

Уточнить подробности о движении транспорта можно по телефону: 8 (861) 262-51-15.

Ранее стало известно, что на Кубани рождественские богослужения проведут более чем в 500 храмах и церквях.

Нурий Бзасежев