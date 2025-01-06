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Роспотребнадзор проверил воздух, воду и пищу в зоне ЧС на Кубани

Сотрудники Роспотребнадзора провели очередные исследования качества воздуха, воды и пищи в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) на Кубани. Как сообщает ведомство, контроль осуществляется ежедневно в целях безопасности.

Фото: Администрация Керчи

Фото: Администрация Керчи

В ходе проверки отобрали 155 проб воздуха, 89 проб питьевой воды и 79 проб готовых блюд полевых кухонь. Все образцы соответствуют установленным нормам, еще шесть находятся в работе. Исследования проводились в зоне ЧС и в жилых районах.

Сотрудники Роспотребнадзора также напомнили ликвидаторам ЧС о важности использования средств индивидуальной защиты. Контакт с нефтепродуктами разрешен исключительно в спецодежде и респираторах.

Ранее сообщалось, что на горячую линию для бизнеса поступило более 20 обращений от предпринимателей.

Нурий Бзасежев

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