Предприниматели Кубани предложили помощь в устранении ЧС

На горячую линию для бизнеса в Краснодарском крае поступило 23 обращения от предпринимателей с предложениями помощи в устранении последствий разлива мазута. Как сообщает краевой оперштаб, звонки с инициативами о содействии в ликвидации ЧС поступают из разных регионов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кубанские предприниматели направили десять самосвалов для уборки мазута на пляжах. Еще пять обращений содержат предложения по новым научным методам для очистки грунта, воды и птиц.

Горячая линия для бизнеса начала принимать звонки 4 января. На все вопросы заявителей отвечает специалист, который координирует работы в соответствии с потребностями по загрязненным участкам побережья.

Ранее стало известно, что у побережья Анапы нашли маслянистое пятно в море.

Нурий Бзасежев