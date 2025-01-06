Предприниматели Кубани предложили помощь в устранении ЧС
На горячую линию для бизнеса в Краснодарском крае поступило 23 обращения от предпринимателей с предложениями помощи в устранении последствий разлива мазута. Как сообщает краевой оперштаб, звонки с инициативами о содействии в ликвидации ЧС поступают из разных регионов страны.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Кубанские предприниматели направили десять самосвалов для уборки мазута на пляжах. Еще пять обращений содержат предложения по новым научным методам для очистки грунта, воды и птиц.
Горячая линия для бизнеса начала принимать звонки 4 января. На все вопросы заявителей отвечает специалист, который координирует работы в соответствии с потребностями по загрязненным участкам побережья.
Ранее стало известно, что у побережья Анапы нашли маслянистое пятно в море.