У побережья Анапы нашли маслянистое пятно в море

Авиация МЧС обнаружила маслянистое пятно в 1,5 км от берега центрального пляжа Анапы в сторону поселка Витязево. Загрязнение выявили во время мониторинга побережья и акватории Черного моря, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Специалисты уже обследовали побережье Анапы и труднодоступные участки заповедника Утриш. Сотрудники Морспасслужбы также приступили к устранению нефтеводяной смеси.

Ранее водолазы осмотрели затонувшие части танкеров на Кубани для выявления возможных утечек нефти. Обследование проводилось при видимости от 30 до 70 см.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших нефтепродукты, произошло 15 декабря. В Черное море попало около 3 тыс. тонн мазута.

Нурий Бзасежев