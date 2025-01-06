Экс-замглавы МЧС Кубани согласился сотрудничать со следствием

Бывший заместитель главы МЧС Кубани Сергей Симоненко пошел на сотрудничество со следствием и согласился на дачу показаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Экс-чиновника обвиняют в организации покушений и умышленном повреждении чужого имущества. Его защита обратилась в суд с просьбой изменить меру пресечения с ареста на домашний арест.

Основным аргументом адвокатов стала необходимость специализированной медицинской помощи: подсудимый ранее перенес онкологическое заболевание и нуждается в регулярных обследованиях, включая компьютерную томографию каждые полгода, а также стоматологические услуги.

Адвокат Сергея Симоненко отметил, что его подзащитный не располагает собственностью за границей, а все счета и имущество в России арестованы. По мнению защиты, данный факт исключает вероятность побега и уклонения от следствия.

Вместе с тем следственные органы настаивают на продлении срока ареста. Ранее одного из фигурантов по делу заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Рассмотрение дела продолжается.

Нурий Бзасежев