Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-замглавы МЧС Кубани согласился сотрудничать со следствием

Бывший заместитель главы МЧС Кубани Сергей Симоненко пошел на сотрудничество со следствием и согласился на дачу показаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Экс-чиновника обвиняют в организации покушений и умышленном повреждении чужого имущества. Его защита обратилась в суд с просьбой изменить меру пресечения с ареста на домашний арест.

Основным аргументом адвокатов стала необходимость специализированной медицинской помощи: подсудимый ранее перенес онкологическое заболевание и нуждается в регулярных обследованиях, включая компьютерную томографию каждые полгода, а также стоматологические услуги.

Адвокат Сергея Симоненко отметил, что его подзащитный не располагает собственностью за границей, а все счета и имущество в России арестованы. По мнению защиты, данный факт исключает вероятность побега и уклонения от следствия.

Вместе с тем следственные органы настаивают на продлении срока ареста. Ранее одного из фигурантов по делу заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Рассмотрение дела продолжается.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...