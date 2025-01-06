Рождественские богослужения на Кубани проведут более чем в 500 храмах и церквях

В ночь с 6 на 7 января более чем в 500 храмах и церквях Кубани пройдут рождественские богослужения. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Торжественную литургию в Свято-Екатерининском соборе начнет в 23:45 митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

В Юбилейном микрорайоне 7 января состоится крестный ход, организованный приходом храма Рождества Христова. Шествие начнется в 11:30 у ДК Западного округа и проследует к храму.

Территории вокруг храмов обследовали для обеспечения безопасности. Во время мероприятий будут дежурить полицейские и казаки.

Нурий Бзасежев