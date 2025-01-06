«Совершил более 100 рабочих перелетов по всей стране»

Член Общественной палаты РФ от Удмуртии, руководитель организации «Парки России» Сергей Буторин рассказал о модернизации парковой отрасли страны в 2024 году. Среди инициатив — разработка программ повышения квалификации и переподготовки специалистов по общественным пространствам. Как опыт пилотного проекта по совершенствованию парков Ижевска позволяет развивать направление на федеральном уровне, когда запустят «Патриотические парки России» и что способствует созданию новых точек притяжения — в ответе Сергея Буторина для проекта «ГОДные итоги» от «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Буторин, vk Фото: Сергей Буторин, vk

— Какие ключевые действия и стратегические решения сделали этот год выигрышной партией для вас и вашей команды?

— Задач и приоритетов было много, а сам 2024 год стал очень насыщенным и продуктивным на высокие результаты. Первое, что хочу отметить, — создание общероссийской общественной организации «Парки России». Сегодня она объединила 50 регионов, включая Удмуртскую Республику. Ее формирование стало одним из ключевых итогов реализации проекта «Год семьи в парках России», к реализации которого приступили в марте в Общественной палате РФ. В целом, уходящий год был посвящен модернизации отрасли и ее точкам роста. Мы ставили для себя ряд важнейших задач, которые бы создали дополнительные возможности для сферы общественных пространств и парков в раскрытии потенциала регионов, развитии внутреннего туризма, объединении лидеров и сообществ для вовлечения их в жизнь парков по всей стране.

Более того, сформированы концепция и методологические подходы к созданию, развитию и управлению общественными пространствами и парками, которые легли в основу первой в России образовательной программы подготовки кадров в данной сфере. В настоящее время это формат повышения квалификации, а с февраля в Московском психолого-социальном университете стартует программа переподготовки, аналогов которой сейчас не существует. Ее базис составят также практики столицы Удмуртии, где мы с командой в 2018 году запустили пилотный проект по совершенствованию парков Ижевска. Именно тогда в регионе была разработана и внедрена эффективная модель управления общественными пространства, чей опыт сегодня перенимают разные города.

Помимо этого, отмечу всероссийский конкурс «Парки России — будущим поколениям», который мы проводили для дошкольных учреждений и семей с детьми с 1 октября по конец ноября совместно с Ассоциацией Фребель-педагогов. Менее чем за два месяца к нам поступило без малого 2 тыс. заявок со всех регионов страны. Это еще раз подчеркивает важную роль парков для создания комфортной жизни людей, где они могут отдыхать, наслаждаться природой, проводить время вместе со своими близкими и родными.

В целом, 2024 год прошел под эгидой решения стратегически важных вопросов для модернизации отрасли. Проводили круглые столы на актуальные темы, рабочие выезды в регионы, различные мероприятия в парках страны, участвовал в ведущих форумных кампаниях. Совершил более 100 рабочих перелетов по всей стране. Мы объединяли профессиональные сообщества. Работали над новыми инициативами. В их числе концепция «Здоровый парк» и многое другое. Уверен, все это будет способствовать развитию не только Удмуртии, но и всех регионов, повышать их туристический потенциал и создавать новые точки притяжения.

— Какие фигуры вдохновляли и мотивировали вас на новые достижения и победы в 2024 году?

—Вся проведенная работа 2024 года была направлена на повышение благополучия жителей нашей страны. Люди, а также их запросы, инициативы, просьбы и пожелания, являются главной движущей силой «Парков России» и наших единомышленников, желающих создавать в городах больше красивых, комфортных и гармоничным мест отдыха. Именно для жителей мы и разрабатываем программы и проекты, ищем интересные подходы, применяем в работе те концептуальные решения, которые находят отклик у них и отвечают потребностям регионов. Они мотивируют к постоянному развитию и самосовершенствованию, поскольку открывая в себе новые грани как в личностном, так и профессиональном плане, мы открываем колоссальные возможности для будущего.

— Какие свежие идеи и комбинации вы планируете использовать в следующем году, чтобы вновь одержать победу?

—Впереди большой объем работы, новые инициативы, направленные на совершенствование парковой отрасли. В 2025 году в Общественной палате РФ запланирован новый проект — «Патриотические парки России». Также будем реализовывать его на территории Удмуртской Республики.

Пусть 2025 год позволит не только сохранить, но обязательно приумножить те результаты, которые есть сейчас. Только в единстве мы сможем достичь более высоких показателей, повысив уровень жизни людей и создав им комфортное будущее. Желаю всем развития, движения вперед, достижения намеченных целей и, конечно, мирного неба и победы.

Интервью других участников проекта «ГОДные итоги-2024» читайте на лэндинге от «Коммерсантъ-Удмуртия».