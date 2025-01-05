На 68 году жизни в Тюмени скончался судья в почетной отставке Андрей Глушко

В Тюмени на 68 году жизни скончался судья в почетной отставке Андрея Глушко, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным суда, Андрей Глушко родился в Кемеровской области и окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище в 1978 году. После службы в армии получил юридическое образование в Тюменском государственном университете.

С 1999 года по 2008 год Андрей Глушко работал помощником судьи и помощником председателя Тюменского областного суда. В апреле 2008 года его назначили мировым судьей, а в ноябре 2010 года — судьей Тюменского областного суда. В почетную отставку он ушел в апреле 2023 года.

За свою карьеру Глушко был многократно поощрен и отмечен наградами. Коллеги вспоминают его как принципиального, справедливого и доброго человека. Тюменский областной суд и Совет ветеранов судебной системы выразили соболезнования родным и близким. Прощание с Андреем Глушко состоится 6 января.