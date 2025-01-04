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Коммерсантъ FM
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Год в стиле мокко

Как бизнес собирается использовать цвет от Pantone

Стилисты призвали использовать цвет 2025 года Mocha Mousse в интерьере и одежде. Тренд ежегодно выбирает американский институт Pantone. Российский бизнес отреагировал на выбор зарубежных специалистов. Ювелирные магазины показали в рекламе дымчатый кварц, а стилисты комплекты одежды и аксессуаров в шоколадных оттенках. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2025-м дизайнеры планируют активно использовать бежево-коричневый оттенок в одежде и интерьере, а технологичные компании при производстве смартфонов. Тренд подхватили представители российского бизнеса: сервисы доставки показали изображения с шоколадными вафлями и кексами. «Почта России» отметила, что использует трендовый цвет в посылках. А «Вкусвилл» предложил покупателям приобрести холодец в актуальных оттенках.

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Помимо предпринимателей, на тренд отреагировал дептранс. В соцсетях ведомства появились изображения, которые показывают, что кольцевая линия метро и ретропоезд повторяют модные тенденции. В наступившем году можно будет увидеть этот цвет у производителей косметики, аксессуаров и автомобилей, ожидает основатель брендингового агентства GetBrand Андрей Горнов: «Цвет очень спокойный, классический. Его можно хорошо сочетать. Это, как классический пиджак, который подойдет к любым брюкам, джемперу и к любым ботинкам. Мы скоро увидим достаточно много коллекций, особенно на масс-маркете, в одежде данного цвета. Также этот цвет очень хорошо подойдет для интерьерных решений, потому что он очень спокойный, в нем хочется жить, и очень хорошо сочетается со всеми другими яркими цветами, которые могут быть, например, акцентом. И в косметике этот тренд уже был подхвачен».

Приглушенный коричневый выбран цветом года неслучайно. Исследователи считают, что он вызывает чувство комфорта. Ранее институт Pantone отдавал предпочтения сложным оттенкам оранжевого, синего и красного. Mocha Mousse будет широко использоваться в отделке фасадов и мебели, отмечает старший дизайнер «Дятьково Design» Наталья Воробьева: «Мебельная индустрия всегда учитывает тренды по цвету при работе со своим продуктом. Тренд найдет себя в интерьерной отделке, аксессуарах. Если говорить про мебельную индустрию, тут будет много природного дерева и нежной эмали в сочетаниях с древесной текстурой. Тактильный обволакивающий текстиль в пастельной гамме, будет и много оттенков натуральной кожи».

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В институте Pantone заявляют, что при выборе цвета года изучают тренды мировой культуры, новинки в технологиях, а также контент в социальных медиа и кино. Однако производителям не стоит полностью полагаться на эти исследования, считает директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова: «Не стоит забывать, что оттенок года, который объявляет Институт цвета Pantone, не является мотивацией к немедленному действию. Это в первую очередь хорошо упакованная маркетинговая акция, продвигающая компанию как производителя цветовых оттеночных решений. Цвет года обновляется институтом каждый год и больше влияет на игроков масс-маркет сегмента. Однако этот цвет совпадает с такими глобальными интерьерными трендами, как природные оттенки, тихая роскошь и другими. Поэтому использовать его в современных интерьерах, конечно же, будет оправдано, если хочется привнести в интерьер эстетики и респектабельности».

Обсуждение оттенков подхватили популярные блогеры и журналисты. Mocha Mousse сравнили с цветом российской городской зимы, когда не почищены дороги, хламом из закромов, старой мебелью и подносами с какао в школьных столовых. В Удмуртии решили бросить вызов Pantone — Центр территориального развития республики представил свой цвет 2025 года — ижевский рябиновый. «В досоветский период за жителями Ижевска даже закрепилось прозвище "рябинники"», напомнили в организации.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ольга Крупеник

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