Ростовские власти выкупили три участка из 70 планируемых на Театральном спуске

К концу 2024 года Администрация Ростова выкупила только три из 70 участков, которые власти планируют изъять для строительства дороги по Театральному спуску. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщают «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На выкуп всех 70 земельных участков город рассчитывает потратить 509 млн руб. Предполагается, что программу профинансируют за счет регионального бюджета.

Проект новой дороги в центре донской столицы уже получил положительные заключения госэкспертизы и проверки достоверности применения сметных нормативов. Идея реконструкции Театрального спуска возникла после крупного пожара 2017 года, в результате которого сгорели более 120 частных домов и восемь многоэтажек.

Дмитрий Ковалевский