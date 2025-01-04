Теннисист Аслан Карацев выиграл «Челленджер» в Таиланде

Российский теннисист Аслан Карацев — 278-я ракетка мира — выиграл турнир серии ATP «Челленджер» в тайском Нонтхабури. В финале он обыграл 162-ю ракетку мира француза Грегуара Баррера со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Для Карацева это уже четвертый выигранный «Челленджер» в карьере и первый — с 2020 года. Матч продлился 1 час 49 минут. За это время россиянин четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. Представитель Франции семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Аслану Карацеву 31 год. На его счету три титула ATP в одиночном разряде и выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года.

Подробнее об итогах 2024 года для российских спортсменов — в интервью президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева «Ъ».