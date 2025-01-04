Росимущество выставило на продажу недвижимость бывших владельцев ЧЭМК

Росимущество выставило на продажу недвижимость компании «Эталон», владельцами которой являются бывшие собственники предприятий группы ЧЭМК Юрий и Людмила Антиповы. Всего за 67 млн руб. федеральное агентство намерено продать офисные и жилые помещения в Челябинске. Информация об этом размещена на сайте «Торги России».

Первый и второй лоты включают в себя офисы в здании №62 на улице Воровского площадями 419,6 и 220,1 кв. м соответственно. Объекты оценены в 38,9 млн и 22,6 млн руб. Третьим продается жилое помещение в доме на Братьев Кашириных, 102. Общая площадь объекта составляет 66,7 кв. м, а стоимость — 5,5 млн руб.

Вся недвижимость реализуется в формате открытого аукциона с возможностью предложить свою цену. Отмечается, что указанное имущество является арестованным. Заявки на участие в аукционах принимают до 27 января 2025 года, а ценовые предложения — до 1 февраля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к АО «Компания “Эталон”» и его владельцам — Юрию и Людмиле Антиповым об истребовании из незаконного владения акций промышленных предприятий одной группы — АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область) и АО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область). Суд принял обеспечительные меры и арестовал акции, а также недвижимое и движимое имущество предприятий.