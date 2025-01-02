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Свердловчане получили более 1,5 млн документов в МФЦ за 2024 год

Жители Свердловской области получили более 1,5 млн документов в офисах «Мои документы» за 2024 год. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, очередь на получение документов в МФЦ стала двигаться быстрее на 16%.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 2024 году самой востребованной услугой среди свердловчан стала постановка на кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость. На эту процедуру пришлось 26,4% всех обращений за год. На втором месте по популярности услуга миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в России — 11,1% от общего числа обращений. Третью позицию заняли операции с учетной записью на едином портале Госуслуг — 8,7%.

За год были введено 23 новые услуги, в том числе предоставление материнского капитала и юридическая консультация для людей, пострадавших от кибермошенников.

Мария Шараева

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