Под Красноярском выявлен случай инфекции из-за холероподобного вибриона

У жительницы Красноярского края выявлена острая кишечная инфекция, вызванная холероподобным вибрионом. Женщина вернулась с отдыха в Таиланде, сообщил Роспотребнадзор.

ТАСС пишет, что заболевшая прибыла с острова Пхукет. Там она ела сырые устрицы. По данным Роспотребнадзора, лиц с признаками инфекционных заболеваний на борту не выявили, но в самолете все равно провели дезинфекционную обработку. Был определен круг контактных лиц женщины, организовано их обследование и медицинское наблюдение. Сама заболевшая в настоящее время выписана из инфекционного стационара.

Роспотребнадзор напомнил, что в странах с экваториально-тропическим климатом распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых редки или вовсе не встречаются в России. Для профилактики ведомство советует в том числе термически обрабатывать мясо, рыбу и морепродукты, обдавать кипятком овощи и фрукты, тщательно мыть руки перед едой.

Холероподобный вибрион не приводит к холере, а относится к кишечным инфекциям. Обитает в озерах и реках, поэтому инфицирование чаще всего происходит через зараженную воду. В числе симптомов — лихорадка, боль в животе, диарея, рвота.