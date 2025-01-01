Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Строительство трассы между Кисловодском и Сочи запланировали на 2025–2027 годы

Проект строительства дороги между Кисловодском и Сочи начнется в 2025 году, сообщает «Блокнот Ставрополь» со ссылкой на министерство дорожного хозяйства Ставропольского края. Реализация проекта ориентировочно займет два года.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Напомним, идея строительства этой дороги обсуждается давно. Сначала предполагалось потратить 65 млрд руб., но позже выяснилось, что часть пути пройдет через заповедник, что увеличило стоимость до 97 млрд руб. В 2023 году мэр Кисловодска Евгений Моисеев анонсировал включение этого проекта в мастер-план развития региона.

В министерстве уточнили, что для ставропольского участка длиной 7,2 км проектная документация уже разработана. В настоящее время Минтранс России прорабатывает технико-экономическую оценку проекта для остальных субъектов РФ.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...