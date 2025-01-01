Строительство трассы между Кисловодском и Сочи запланировали на 2025–2027 годы

Проект строительства дороги между Кисловодском и Сочи начнется в 2025 году, сообщает «Блокнот Ставрополь» со ссылкой на министерство дорожного хозяйства Ставропольского края. Реализация проекта ориентировочно займет два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Напомним, идея строительства этой дороги обсуждается давно. Сначала предполагалось потратить 65 млрд руб., но позже выяснилось, что часть пути пройдет через заповедник, что увеличило стоимость до 97 млрд руб. В 2023 году мэр Кисловодска Евгений Моисеев анонсировал включение этого проекта в мастер-план развития региона.

В министерстве уточнили, что для ставропольского участка длиной 7,2 км проектная документация уже разработана. В настоящее время Минтранс России прорабатывает технико-экономическую оценку проекта для остальных субъектов РФ.

Наталья Решетняк