На Дону меняется власть

Ушедший год основательно встряхнул органы власти Ростовской области. Главным событием в политической жизни региона стала отставка губернатора Василия Голубева, стоявшего за рулем субъекта РФ 14 лет и назначение на его место бывшего главы ОАК Юрия Слюсаря. Вслед за господином Голубевым свои должности стали покидать некоторые ключевые фигуры областного правительства, освобождая кресла новым назначенцам. Сменились также несколько глав крупных городов и районов области, руководители силовых и судейских органов.

О самых важных назначениях года — в материале «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Слюсарь будет временно исполнять обязанности губернатора Ростовской области, пока не выберут нового главу

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Юрий Слюсарь будет временно исполнять обязанности губернатора Ростовской области, пока не выберут нового главу

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Самым громким назначением 2024 года в Ростовской области стало объявление 4 ноября нового главы южного субъекта Федерации. Юрий Слюсарь стал исполняющим обязанности губернатора донского региона. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным.

Официально Юрий Слюсарь будет исполнять обязанности главы региона до избрания нового губернатора. С 2019 года по ноябрь 2024-го он работал гендиректором ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Юрию Слюсарю 50 лет. Он сын бывшего гендиректора ОАО «Роствертол» Бориса Слюсаря (руководил предприятием с 2000 по 2014 год). Господин Слюсарь-младший ранее также работал коммерческим директором «Роствертола», руководил комитетом вертолетных программ «Объединенной промышленной корпорации "Оборонпром"».

Бывший губернатор региона Василий Голубев ушел в отставку досрочно и стал сенатором в Совете Федерации. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания региона. Место сенатора от Ростовской области в Совете Федерации стало вакантно после того, как его досрочно освободила Ирина Рукавишникова. 26 декабря господин Голубев завел новый Telegram-канал, а первой публикацией стало приветствие жителей региона. «Дорогие друзья! Уважаемые земляки! Приветствую вас в моем новом канале. Здесь буду информировать вас о своей работе в качестве сенатора, представителя от донского парламента», — написал экс-губернатор.

Новые портфели областного правительства

Еще будучи губернатором Ростовской области Василий Голубев 18 марта подписал указ о назначении Ирины Шуваловой министром труда и социального развития региона. До этого она возглавляла департамент соцзащиты населения Ростова-на-Дону.

Елена Елисеева, ранее возглавлявшая министерство, была избрана депутатом регионального Законодательного собрания, в связи с чем покинула должность.

22 ноября бывший заместитель администрации Ростова по жилищно-коммунальному хозяйству Валентин Кукин вступил в должность замминистра ЖКХ Ростовской области — начальника управления развития инфраструктуры. Ранее (с июля 2023 года по ноябрь 2024-го) господин Кукин работал в городской администрации. Незадолго до нового назначения он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

21 декабря «Ъ-Ростов» узнал, что директор нового ростовского автовокзала «Центральный» Алена Беликова возглавит министерство транспорта Ростовской области. 26 декабря ее назначение подтвердил Юрий Слюсарь. Место министра стало вакантным после того как Виталия Кушнарева обвинили в получении взятки в размере 27 млн руб. 27 ноября суд в Ростове избрал чиновнику меру в виде заключения под стражу.

9 декабря исполняющим обязанности министра имущественных, земельных отношений, финансового оздоровления предприятий Ростовской области стал Станислав Хлудин. Он занял пост своего бывшего начальника Евгения Осыченко, занимавшего эту должность с декабря 2020 года и уволенного Юрием Слюсарем, по мнению экспертов «Ъ-Ростов», как «человека Василия Голубева».

В главы пошли замы и силовики

Первым крупным назначением 2024-го года в Ростовской области стало официальное утверждение нового главы Волгодонского района. 25 января решением собрания муниципальных депутатов главой администрации назначена Светлана Леонова. До этого она работала заместителем главы по социальным вопросам и была и. о. главы. Депутаты поддержали назначение госпожи Леоновой единогласно.

Ее предшественником на должности районного руководителя был Сергей Бурлак. Он ушел в отставку в 2022 году после того, как суд признал его виновным в превышении полномочий при организации госзакупок. Бурлаку назначили полтора года лишения свободы условно.

Еще одним назначением на должность руководителя администрации муниципалитета в Ростовской области стало объявление 28 февраля главой Мартыновского района 45-летнего Олега Дьяконова. Его предшественником был Анатолий Тесленко, который получил условный срок за халатность.

Господин Дьяконов на момент нового назначения занимал должность первого заместителя главы администрации муниципального образования. Депутаты совета района проголосовали за него единогласно. До поста первого замглавы администрации Мартыновского района Олег Дьяконов работал в должности главы администрации Южненского сельского поселения.

Что касается его предшественника — Анатолия Тесленко, то он признан виновным в том, что он не принял меры по ограничению доступа посторонних в одно из недостроенных заброшенных зданий в слободе Большая Мартыновка. В 2023 году трое школьников зашли в недострой, где на них рухнула бетонная плита. В результате, 14-летний мальчик погиб, второй подросток был госпитализирован.

15 марта начальник межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» Юрий Мариненко выиграл конкурс на должность главы администрации Волгодонска. Прежний мэр самого восточного города Ростовской области Сергей Макаров добровольно ушел в отставку в ноябре 2023 года.

Юрий Мариненко в 1996 году окончил Ростовскую высшую школу МВД России. Службу в полиции он начинал с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска Ленинского района Ростова-на-Дону.

Мэром Азова 4 октября стал Дмитрий Устименко. Ранее он был исполняющим обязанности главы. Кресло мэра Азова освободилось в январе 2024 года после того, как прежний руководитель города Владимир Ращупкин ушел в отставку. Причиной его ухода стало обвинение в превышении должностных полномочий. Господина Ращупкина осудили на три с половиной года лишения свободы года условно.

А 1 ноября 2024 года в городе Шахты и. о. главы администрации был назначен Владимир Петров. Соответствующее решение было принято депутатами городской Думы на внеочередном заседании. Предыдущий главы Шахт Андрей Горцевской ушел с поста досрочно по состоянию здоровья.

Ранее Владимир Петров работал в строительном бизнесе, а с 2023 года занимал должность заместителя главы шахтинской администрации.

В городе новые старые лица

В 2024 году в Ростове-на-Дону сменился начальник городского управления культуры. Новым главой ведомства 1 августа стала Елена Жихарцева. Ее предшественница Яна Пилявская ушла с работы в управлении по собственному желанию. Ранее Елена Жихарцева руководила ростовским Дворцом творчества детей и молодежи.

Также заместителем главы администрации Ростова по ЖКХ стал Станислав Марченко. До 11 ноября он был директором городского департамента ЖКХ. Кресло замглавы перешло к господину Марченко после того как его освободил Валентин Кукин, перешедший на работу министром ЖКХ Ростовской области.

С 2017 года по 2023 год Станислав Марченко занимал должности заместителя главы администрации Ворошиловского района города и первого заместителя главы администрации Первомайского района.

17 декабря депутаты ростовской городской Думы утвердили Никиту Паремузова в должности главы администрации Советского района Ростова-на-Дону. С сентября 2024 года господин Паремузов был исполняющим обязанности главы районной администрации. До этого назначения он являлся председателем комиссии гордумы по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму.

23 декабря первым заместителем главы администрации Ростова-на-Дону стал Алексей Потешкин. Ранее он работал заместителем главы администрации по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС. Должность первого замглавы освободилась в октябре этого года, когда в отставку по собственном желанию ушел Юрий Овчинников.

Новые силовики и судьи

Начальником управления МВД по Ростову-на-Дону 2 февраля назначен полковник Александр Козырев. Он сменил на этой должности Сергея Шпака, который ушел на должность замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Ростовской области.

Александр Козырев ранее работал заместителем начальника ростовского управления, а с конца 2023 года временно исполнял обязанности начальника. На пост замначальника полиции Ростова назначен Идрис Вагапов, который до этого возглавлял межмуниципальный отдел «Азовский» МВД России.

1 апреля был назначен новый начальник управления МВД России по Таганрогу. Им стал полковник полиции Владимир Греков. До этого он работал начальником управления МВД Аксая.

Временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН по Ростовской области 13 августа назначили генерал-майора внутренней службы Андрея Полякова. Перед этим последние пять лет он руководил УФСИН Дагестана.

Прежний руководитель ростовского главка ФСИН Дмитрий Безруких ушел в отставку после чрезвычайного происшествия в ростовском СИЗО-1, которое случилось 16 июня. Тогда шестеро заключенных захватили в заложники двоих сотрудников изолятора. В ходе штурмовой операции заложники были освобождены, а пятеро захватчиков убиты.

19 сентября пост руководителя Южного таможенного управления (ЮТУ) занял генерал-майор Андрей Беляев. Он уроженец Краснодарского края, начал службу в таможенных органах в 1993 году с должности инспектора. С августа 2024 года Андрей Беляев исполнял обязанности начальника ЮТУ.

Перемены коснулись и судейского сообщества региона. Так, 1 октября 2024 года указом президента РФ на должность председателя Ростовского областного суда назначен Василий Тарасов. Ранее он возглавлял Саратовский и Воронежский областные суды. Прежний председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева ушла с должности в 2023 году. Спустя полтора месяца она стала подозреваемой в получении взяток, в связи с чем было возбуждено уголовное дело (его расследование продолжается до сих пор). Спустя еще некоторое время ВККС приняла решение о прекращении ее отставки по собственному желанию и лишению судейских полномочий в связи с дисциплинарным проступком.

Социальная сфера, спорт и сельское хозяйство...

Новые назначения в 2024 году получили не только чиновники, силовики и судьи. Так, 6 июня Светлана Жинкина была объявлена руководителем донского отделения Социального фонда России. Она работала в фонде с 1998 года, занимая различные должности, в том числе курировала взаимодействие со СМИ.

А 18 сентября стало известно, что основатель букмекерской компании «Бетсити» Сергей Самсоненко занял должность президента гандбольного клуба «Ростов-Дон». Перед этим «Бетсити» два года была генеральным спонсором клуба. Известно, что у Сергея Самсоненко уже был опыт управления гандбольной командой – в 2012-2019 годах он владел клубом «Вардар» (Македония).

Назначен и новый руководитель донского филиала «Россельхозцентра». 4 декабря им стала Наталья Шмелева, с мая 2024 года исполняющая обязанности руководителя. С 2021 года она работала заместителем главы ведомства.

Предшественник госпожи Шмелевой Геннадий Урбан оставил должность руководителя филиала после того, как стал подозреваемым в уголовном деле о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следователи заподозрили, что он причастен к хищению бюджетных средств на 11 млн руб. через заключение фиктивных договоров на обслуживание объектов ФГБУ.

Вадим Водолазов, Дмитрий Михеенко