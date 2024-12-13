Экс-депутат Никита Паремузов возглавит администрацию Советского района Ростова
Депутаты ростовской городской Думы 17 декабря планируют утвердить кандидатуру 39-летнего Никиты Паремузова в должности главы администрации Советского района донской столицы. Соответствующий документ опубликован на сайте горадминистрации.
Фото: официальный сайт партии Единая Россия
В сентябре Никита Паремузов стал исполняющим обязанности главы администрации Советского района. До этого назначения он был председателем комиссии гордумы по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму. В августе текущего года досрочно сложил полномочия.
По информации СМИ, господин Паремузов — сын экс-начальника отдела полиции Кировского района Ростова и УВД Новочеркасска Артема Паремузова.
Ранее главой Советского района был Геннадий Туркин. На эту должность его назначили в декабре 2020 года. Позже он покинул пост и перешел на новое место работы.