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Глава администрации Мартыновского района Анатолий Тесленко покинул свой пост

Глава администрации Мартыновского района Ростовской области Анатолий Тесленко отправился в отставку с 17 ноября, сообщает пресс-служба администрации района.

Временно исполняющим обязанности руководителя назначен первый замглавы Олег Дьяконов. Решение принято собранием депутатов района.

Напомним, 9 ноября Анатолий Тесленко был признан виновным в халатности, повлекшей гибель подростка. Мартыновский районный суд приговорил чиновника к условному сроку.

Анастасия Назарова

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