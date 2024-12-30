Главные новости за 30 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

На береговой линии Анапы появились повторные выбросы мазута.

В Краснодаре ночью на Северном мосту столкнулись более 10 автомобилей.

Над территорией Краснодарского края средства ПВО сбили украинский беспилотник.

В Крымском районе Кубани была объявлена и отменена угроза атаки БПЛА.

В Керченском проливе планируют обследовать фрагменты затонувших танкеров.

Спасенных на побережье Анапы и Темрюкского района птиц проверяют на опасные болезни.

Объем льготного кредитования для предпринимателей Краснодарского края превысил 51 млрд руб. с начала 2024 года.

В Гидрометцентре Кубани рассказали, какой будет погода в новогодние праздники.