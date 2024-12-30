Главные новости за 30 декабря. Кубань, Крым, Адыгея
На береговой линии Анапы появились повторные выбросы мазута.
В Краснодаре ночью на Северном мосту столкнулись более 10 автомобилей.
Над территорией Краснодарского края средства ПВО сбили украинский беспилотник.
В Крымском районе Кубани была объявлена и отменена угроза атаки БПЛА.
В Керченском проливе планируют обследовать фрагменты затонувших танкеров.
Спасенных на побережье Анапы и Темрюкского района птиц проверяют на опасные болезни.
Объем льготного кредитования для предпринимателей Краснодарского края превысил 51 млрд руб. с начала 2024 года.
В Гидрометцентре Кубани рассказали, какой будет погода в новогодние праздники.