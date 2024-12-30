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В Краснодаре ночью на Северном мосту столкнулись более 10 машин

Ночью 30 декабря в Краснодаре на Северном мосту случилось несколько ДТП с участием более десяти автомобилей и одним пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первая авария произошла, когда микроавтобус Ford, двигаясь со стороны улицы Передовой к улице Ломоносова, потерял управление на подъеме. Водитель не учел дорожные условия и погоду, что привело к заносу, выезду на встречную полосу и столкновению с автомобилем Haval, который в попытке избежать лобовой удар врезался в ограждение.

После этого другие водители, заметив аварию, пытались изменить траекторию движения, но также столкнулись с автомобилями. По факту всех ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Известно, что один из участников покинул место аварии.

Андрей Пугачев

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