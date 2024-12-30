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Спасенных на побережье Анапы и Темрюкского района птиц проверяют на болезни

В Краснодарском крае в пунктах помощи проводят лабораторные исследования птиц, спасенных по побережье Анапы и Темрюкского района, на патогенный грипп во избежание распространения опасных карантинных заболеваний. Об этом сообщил руководитель департамента ветеринарии региона Роман Кривонос.

Собрано более 700 проб, которые отбирают в течение дня и отправляют в ночь в лабораторию Кропоткина. Результаты исследований становятся доступны к утру.

Эти меры нужны для того, чтобы птицы, направляемые в реабилитационные центры Краснодарского и Ставропольского краев, не были инфицированы и не заразили других животных. В пунктах оказания помощи сейчас работает 21 человек, задействовано более 10 единиц техники.

С 1 января 2025 года планируется бесшовная ротация специалистов. В пунктах оказания помощи будут работать 15 ветврачей.

Андрей Пугачев

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