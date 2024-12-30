В Крымском районе была объявлена, а затем отменена угроза атаки БПЛА

В Крымском районе был получен сигнал угрозы атаки беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Сергей Лесь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

Власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности. Жителям было рекомендовано оставаться дома, укрыться в помещениях без окон.

Тем, кто находится на улице, глава района рекомендовал спрятаться за крепкое укрытие или лечь на землю, ползти к ближайшему укрытию. Это может быть здание с помещением без окон или цокольный этаж. Для автомобилистов было рекомендовано покинуть транспортное средство и найти безопасное место для укрытия.

Около 12:50 угроза беспилотной опасности на территории района была отменена.

Андрей Николаев