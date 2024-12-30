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В Гидрометцентре Кубани рассказали, какой будет погода в новогодние праздники

С 31 декабря температура воздуха в Краснодарском крае начнет расти и днем воздух прогреется до +7…12 градусов. Однако с 7 января ожидается похолодание, сообщили в Гидрометцентре Кубани.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В первой половине новогодних каникул осадков не ожидается. Однако к концу праздников ситуация может измениться. Ветер также будет менять направление: с 31 декабря он будет юго-западным, а в начале января возможны порывы до 15–18 метров в секунду. С 6 января ветер повернет на восточную четверть.

В Сочи в первые дни 2025 года воздух прогреется до +8… +12 градусов, а температура морской воды составит +11…+12 градусов.

В Крым с 31 декабря придет потепление, которое продолжится и в первые дни 2025 года. Воздух прогреется до +13...14 градусов, обойдется без существенных осадков.

Андрей Николаев

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