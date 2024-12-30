В Керченском проливе планируют обследовать фрагменты затонувших танкеров

Морская спасательная служба 30 декабря планирует обследовать фрагменты потерпевших крушение судов «Волгонефть». Об этом сообщили на утреннем совещании Оперативного штаба Краснодарского края по ликвидации последствий ЧС в Анапе и Темрюкском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Морспасслужба проводит мониторинг девяти секторов акватории. При обнаружении пленки нефтепродуктов оперативно обрабатывают участок сорбентами. Ранее проведенные обследования показали отсутствие утечек.

Работы осложняются слабой видимостью под водой и неблагоприятными погодными условиями. С момента кораблекрушений подходящая для подводных работ погода была всего два дня, 30 декабря станет третьим таким днем.

По состоянию на понедельник 30 декабря в акватории Керченского пролива собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Площадь акватории, которую обработали сорбентом и с которой собрали нефтепродукты, составила 29,5 тыс. кв. м.

Установлено 460 метров боновых заграждений, из которых 250 метров — вокруг кормовой части «Волгонефть-239», выброшенной на мель в районе Тамани.

Андрей Пугачев