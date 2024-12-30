На береговой линии Анапы 30 декабря появились повторные выбросы мазута

На побережье Анапы, на отдельных участках пляжей, 30 декабря были обнаружены повторные выбросы мазута. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Пласты мазута находятся у берега и их уже начали убирать, говорится в сообщении. В очистке участвуют сотрудники муниципалитетов, спасатели МЧС и добровольцы.

О ситуации доложили мониторинговые группы, которые с раннего утра в ежедневном режиме проверяют состояние береговой линии.

В Темрюкском районе Кубани 30 декабря новых выбросов не обнаружено. Работы ведутся на всех участках, включая тот, который добавили накануне, — 7 км от мыса Тузла в сторону мыса Панагия.

Ранее за сутки волонтеры из Краснодара собрали и вывезли 240 кубометров мусора с побережья Анапы после разлива мазута.

Андрей Николаев