Над территорией Кубани сбили украинский беспилотник
Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 10:00 до 12:00 уничтожили в небе над Краснодарским краем украинский беспилотник, сообщает Минобороны России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным оборонного ведомства, еще один БПЛА перехвачен над Брянской областью.
После сообщения Минобороны России в Крымском районе была объявлена, а затем отменена угроза атаки БПЛА. Во время угрозы беспилотной атаки власти попросили жителей соблюдать меры предосторожности, рекомендовали оставаться дома и укрыться в помещениях без окон.