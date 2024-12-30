Над территорией Кубани сбили украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 10:00 до 12:00 уничтожили в небе над Краснодарским краем украинский беспилотник, сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным оборонного ведомства, еще один БПЛА перехвачен над Брянской областью.

После сообщения Минобороны России в Крымском районе была объявлена, а затем отменена угроза атаки БПЛА. Во время угрозы беспилотной атаки власти попросили жителей соблюдать меры предосторожности, рекомендовали оставаться дома и укрыться в помещениях без окон.

Андрей Николаев