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Коммерсантъ FM
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В России за год собрали рекордный урожай риса

По итогам 2024 года урожай риса в России составил более 1,2 млн тонн. Это на 17% выше, чем годом ранее, установлен рекорд, говорится в пресс-релизе Минсельхоза (есть у «Ъ»).

По данным ведомства, площади посевов риса в России достигают 207 тыс. га. Почти две трети производства пришлись на Краснодарский край — урожай там составил 829 тыс. тонн. Также культуру возделывают в Дагестане, Ростовской области, Чечне и Приморском крае.

В Минсельхозе рассчитывают, что к 2030 году урожай риса достигнет 2 млн тонн. По мнению властей, это позволит полностью покрыть внутренние потребности, а также «создать хороший экспортный потенциал».

Председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач заявил, что рекордный урожай риса помог сохранить оптовые цены на крупу на уровне 2022 года. В течение пяти лет в РФ планируют увеличить площади до 275 тыс. га, в основном за счет Астраханской области и Приморского края, и повысить урожайность культуры на 10 ц/га.

На прошлой неделе правительство продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы на полгода, до 30 июня 2025-го. Власти объяснили решение необходимостью «стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией». Ограничение действует с середины 2022 года.

Об итогах уборочной кампании — в материале «Ъ» «Правительство собрало урожай».

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