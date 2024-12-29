Директора турфирмы «Мен тревел» Котова нашли мертвым в СИЗО

Директор туристической фирмы «Мен тревел» Андрей Котов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) найден мертвым в московском СИЗО №5, сообщила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. По данным «Ъ», по факту произошедшего начаты три проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Котов (внесен в список террористов и экстремистов)

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Андрей Котов (внесен в список террористов и экстремистов)

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

О смерти фигуранта госпожа Меркачева сообщила ТАСС: по ее данным, труп обнаружили 29 декабря примерно в два часа ночи. Она также опубликовала в своем Telegram-канале материал газеты «Московский комсомолец». В нем говорится, что Андрей Котов (внесен в список террористов и экстремистов) предварительно покончил с собой. Аналогичную версию высказывают источники «РИА Новости» и ТАСС в правоохранительных органах.

По информации «Ъ», Следственный комитет начал доследственную проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников ФСИН и подследственных о халатности и доведении до самоубийства. ФСИН и прокуратура также устанавливают обстоятельства произошедшего.

Директора «Мен тревел» задержали 30 ноября по делу об организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Сообщалось, что турфирма организовывала туристические поездки для представителей ЛГБТ-сообщества («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). 2 декабря Головинский районный суд Москвы арестовал его до 28 января 2025 года. Сам Андрей Котов (внесен в список террористов и экстремистов) не признавал вину и заявлял, что устраивал «туры для мужчин по Волге».